En la madrugada de este viernes, personal de la Comisaría 20 dio intervención a un hecho delictivo en el departamento de Tupungato. Esto se dio cerca de las 5:50 en un local comercial ubicado en la calle Almirante Brown.

Según informaron, un llamado ingresó al 911 alertando sobre un delito, por lo que efectivos de la Unidad Especial de Patrullaje (UEP) se trasladaron al lugar. Allí, en un panadería, hablaron con un empleado que les comentó que habían dañado la zona posterior del lugar.

Las primeras teorías permiten saber que el delincuente habría ingresado tras mover un portón, dañar una reja y cortar un cableado de seguridad. Luego, en el interior, este desconocido robó cerca de $200.000 y consumió diversos productos.

El caso quedó en manos de la Fiscalía y se comenzaron las tareas correspondientes para dar con el sujeto responsable de esto. Aunque la Policía Científica no pudo trabajar porque el polvo podría haber contaminado la mercadería.