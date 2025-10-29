Search
Instagram Facebook Twitter
rollo de alambre de acero
en investigación

Rompieron una ventana y robaron varios rollos de alambre de acero en una finca de Tunuyán

El encargado del lugar se ausentó por un día, al volver encontró que le habían robado su material de trabajo

Un nuevo hecho delictivo fue denunciado en el departamento de Tunuyán, más específicamente en una finca ubicada en Vista Flores. El hecho se registró alrededor de las 23 horas en la intersección de las rutas provinciales 94 y 92, en la propiedad conocida como Finca Márquez.

Según informaron desde la Comisaría 65, la víctima de 65 años, encargado del galpón del lugar, constató el robo tras haberse ausentado durante el día anterior. Al regresar, advirtió que personas desconocidas habían ingresado al galpón luego de forzar y romper una ventana de madera, sustrayendo 15 rollos de alambre de acero.

Ante la denuncia, intervino la ayudante fiscal Dra. Morro Valencia, quien dispuso las medidas de rigor y ordenó la actuación del personal de la Unidad Investigativa Departamental (UID) de Tunuyán, con el fin de esclarecer el hecho y dar con los autores del robo.

La investigación se encuentra en curso.

ETIQUETAS:

roboTunuyánFinca

+ Noticias

ATENCIÓN

CUD: las afecciones que reconoce el Certificado Único de Discapacidad

Por: Violeta Díaz Costa

ATENCIÓN

Becas Progresar 2025: se actualizó la Certificación Negativa y ya se puede saber si se cobra en noviembre

Por: Violeta Díaz Costa

subsidio

Dónde venderán la Garrafa Social esta semana en Tunuyán

Por: Redacción NDI

histórico

Tupungato firmó nuevo convenio con PROAN S.A. por la donación de un terreno para la ampliación de la Escuela “Comandante Luis Piedrabuena” del Cordón del Plata

Por: Redacción NDI

en investigación

Rompieron una ventana y robaron varios rollos de alambre de acero en una finca de Tunuyán

Por: Redacción NDI

Complejidad tributaria

Cuántos impuestos al año pagan los argentinos

Por: Redacción NDI
Instagram Facebook Twitter