Rompieron una ventana y robaron varios rollos de alambre de acero en una finca de Tunuyán

Un nuevo hecho delictivo fue denunciado en el departamento de Tunuyán, más específicamente en una finca ubicada en Vista Flores. El hecho se registró alrededor de las 23 horas en la intersección de las rutas provinciales 94 y 92, en la propiedad conocida como Finca Márquez.

Según informaron desde la Comisaría 65, la víctima de 65 años, encargado del galpón del lugar, constató el robo tras haberse ausentado durante el día anterior. Al regresar, advirtió que personas desconocidas habían ingresado al galpón luego de forzar y romper una ventana de madera, sustrayendo 15 rollos de alambre de acero.

Ante la denuncia, intervino la ayudante fiscal Dra. Morro Valencia, quien dispuso las medidas de rigor y ordenó la actuación del personal de la Unidad Investigativa Departamental (UID) de Tunuyán, con el fin de esclarecer el hecho y dar con los autores del robo.

La investigación se encuentra en curso.