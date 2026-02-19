Rompieron una ventana y robaron en una casa de finca en Tunuyán

Durante las primeras horas de la mañana, cerca de las 7, personal de la Policía de Mendoza fue alertada por un robo en una finca del departamento de Tunuyán. La cual está ubicada sobre la calle Juan Aveiro del distrito de Vista Flores.

En ese lugar, el encargado general se dio cuenta de que desconocidos habían robo una ventana y habían abierto una puerta para ingresar al domicilio dentro del terreno. Vivienda de donde se llevaron distintos elementos.

Entre los objetos robados se enumeró: TV 45 pulgadas Noblex, horno microondas BGH, horno eléctrico BGH, tostadora y netbook. Elementos que están siendo rastreados por personal de la Policía Científica y por el Fiscal Abel Capiz.