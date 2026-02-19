Search
Instagram Facebook Twitter
movil policial
inseguridad

Rompieron una ventana y robaron en una casa de finca en Tunuyán

Personas desconocidas ingresaron al domicilio y se llevaron distintos elementos de cocina por un valor algo elevado

Durante las primeras horas de la mañana, cerca de las 7, personal de la Policía de Mendoza fue alertada por un robo en una finca del departamento de Tunuyán. La cual está ubicada sobre la calle Juan Aveiro del distrito de Vista Flores.

En ese lugar, el encargado general se dio cuenta de que desconocidos habían robo una ventana y habían abierto una puerta para ingresar al domicilio dentro del terreno. Vivienda de donde se llevaron distintos elementos.

Entre los objetos robados se enumeró: TV 45 pulgadas Noblex, horno microondas BGH, horno eléctrico BGH, tostadora y netbook. Elementos que están siendo rastreados por personal de la Policía Científica y por el Fiscal Abel Capiz.

ETIQUETAS:

roboTunuyánFinca

+ Noticias

orgullo

90 Años de Historia Vendimial: Tupungato honró a sus reinas y hacedores culturales

Por: Redacción NDI

inseguridad

Rompieron una ventana y robaron en una casa de finca en Tunuyán

Por: Redacción NDI

decreto

El Gobierno cesanteó a un médico que fue condenado por abuso sexual: trabajaba en Tupungato

Por: Redacción NDI

Balance

Cornejo minimizó el paro de la CGT en Mendoza

Por: Redacción NDI

ATENCIÓN ESTUDIANTES

La UNCuyo invita a sus estudiantes a competir por $30 millones en el “Desafío Atenea”

Por: Violeta Díaz Costa

CIUDAD DE MENDOZA

Mendoza es el epicentro del voleibol nacional

Por: Violeta Díaz Costa
Instagram Facebook Twitter