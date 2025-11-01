Search
Instagram Facebook Twitter
subcomisaria-san-jose-tupungato
inseguridad

Rompieron una puerta y robaron más de 100 mil pesos en una despensa de Tupungato

Durante la mañana de este mismo sábado, delincuentes ingresaron a robar en un comercio de barrio y llevaron mucho dinero

En la mañana de este sábado 1 de noviembre, un hecho delictivo se dio en el distrito de Villa Bastías, departamento de Tupungato. Allí, delincuentes desconocidos ingresaron a robar a una despensa del barrio Arcoiris.

Siendo las 10 de la mañana, un llamado ingresó al 911 denunciando que dos sujetos estaban con actitud sospechosa en la puerta del local, situación que los dueños vieron por las cámaras de seguridad en el ingreso a la despensa.

Minutos más tarde, los dueños y efectivos se acercaron a verificar el hecho y se encontraron con que los dos desconocidos habían dañados los vidrios de la puerta principal y habían robado 150 mil pesos en efectivo y diez paquetes de cigarrillos.

Por ahora, la investigación quedó en manos del ayudante fiscal de turno e intervino personal de la Policía Científica e Investigaciones.

ETIQUETAS:

roboTupungatocomercio

+ Noticias

inseguridad

Rompieron una puerta y robaron más de 100 mil pesos en una despensa de Tupungato

Por: Redacción NDI

control

Seis personas fueron detenidas durante patrullajes preventivos en Tupungato

Por: Redacción NDI

PRIMERA DIVISIÓN

AFA anunció que Mercado Libre es el nuevo Naming Sponsor de la Liga Profesional

Por: Lucian Astudillo

CRISIS VITIVINÍCOLA

La Bodega Norton se presentó en concurso de acreedores: posee cheques rechazados por más de $1.440 millones

Por: Lucian Astudillo

servicio meteorológico

Cómo estará el tiempo el primer día de noviembre en Mendoza

Por: Redacción NDI

Todos los detalles

Educación Especial: abren las inscripciones para el ciclo lectivo 2026

Por: María Orozco
Instagram Facebook Twitter