Rompieron una puerta y robaron más de 100 mil pesos en una despensa de Tupungato

En la mañana de este sábado 1 de noviembre, un hecho delictivo se dio en el distrito de Villa Bastías, departamento de Tupungato. Allí, delincuentes desconocidos ingresaron a robar a una despensa del barrio Arcoiris.

Siendo las 10 de la mañana, un llamado ingresó al 911 denunciando que dos sujetos estaban con actitud sospechosa en la puerta del local, situación que los dueños vieron por las cámaras de seguridad en el ingreso a la despensa.

Minutos más tarde, los dueños y efectivos se acercaron a verificar el hecho y se encontraron con que los dos desconocidos habían dañados los vidrios de la puerta principal y habían robado 150 mil pesos en efectivo y diez paquetes de cigarrillos.

Por ahora, la investigación quedó en manos del ayudante fiscal de turno e intervino personal de la Policía Científica e Investigaciones.