Rompieron una cadena y entraron a robar en una casa de Tupungato

Un hecho de inseguridad se registró en horas de la madrugada de este lunes en el departamento de Tupungato, cuando delincuentes ingresaron a una vivienda y sustrajeron diversos elementos de valor.

El episodio ocurrió alrededor de las 2 en una propiedad ubicada sobre el Corredor Productivo, frente al Patio Cervecero y el balneario Nuevas Brisas, en la zona de La Arboleda.

Según la víctima, el domicilio había quedado cerrado y con las medidas de seguridad correspondientes al momento de retirarse. Sin embargo, al regresar, constató que personas desconocidas habían forzado la cadena de la puerta de ingreso para acceder al interior.

Una vez dentro, los autores sustrajeron una computadora, una bicicleta y dinero en efectivo, para luego darse a la fuga.

Las actuaciones quedaron a cargo de la Oficina Fiscal de Tupungato, que investiga el hecho para dar con los responsables.