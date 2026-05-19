Romance confirmado: la virreina de la Vendimia y un futbolista de primera blanquearon su amor

En una provincia donde la pasión por el fútbol y el orgullo por la Vendimia se viven con una intensidad única, nació una historia de amor que une ambos mundos. Agustina Giacomelli (Tunuyán), la actual virreina Nacional de la Vendimia, y Enzo Gaggi, mediocampista de Gimnasia y Esgrima de Mendoza, decidieron dejar de ocultarse y confirmaron públicamente su relación sentimental.

La feliz noticia se dio a conocer a través de una publicación compartida en sus cuentas de Instagram. En las fotografías se los puede ver disfrutando de un momento juntos, acompañadas por una frase tan simple como elocuente: “Mucho amor”.

En pocos minutos, la publicación se llenó de mensajes de afecto, felicitaciones y buenos deseos por parte de otras soberanas vendimiales, integrantes del plantel del “Lobo” mendocino y miles de seguidores que celebraron el noviazgo.

La flamante pareja atraviesa un gran momento tanto en lo personal como en sus respectivas actividades profesionales, La soberana, que representó a Tunuyán, mantiene una agenda cargada de compromisos institucionales, tareas comunitarias y actividades de promoción turística para Mendoza.

Mientras que el futbolista santafesino se consolidó como una de las piezas clave del primer equipo del Blanquinegro, que actualmente se encuentra peleando en los puestos de arriba de la Primera Nacional con el gran objetivo de lograr el ascenso a la máxima categoría.