Rolando Scanio, intendente de San Carlos realizó un balance de este 2020. “Un año muy atípico, cuando en diciembre que teníamos el presupuesto aprobado, lógicamente estos gastos que hemos tenido no los teníamos planificado, y hemos invertido casi 10 millones de pesos para una comuna de casi 40 mil habitantes pero fue oportuno haber suministrado esta cantidad de dinero para dar seguridad a los habitantes del departamento.

Su primer año como Intendente y la pandemia

Con respecto a la pandemia, Rolando comentó, “fueron momentos muy complicados, no estábamos preparados pero el trabajo coordinado entre distintas dependencia, la provincia; todas las jurisdicciones más las áreas municipales pudimos hacer un trabajo conjunto en este comité de emergencia y pudimos ir llevando día a día lo que indicaba la pandemia.

“A pesar de eso, tuvimos un municipio que no bajó los brazos, lo mantuvimos abierto, con reducción de personal, los servicios se mantenían, no tuvimos un año muy rico en ingreso, igual los aportes de comercios y vecinos contribuyentes no son muy significativos con esta cantidad de habitantes pero estuvimos haciendo ahorros para poner en la pandemia y mantener el sueldo todos los meses de los trabajadores municipales, darles incentivos a personas afectadas con covid y pudimos pagar los dos aguinaldos.

Obras

Con respecto a los logros de su gestión, señaló, «hemos podido hacer obras menores, que tienen que ver con embellecimientos, sin llegar a licitaciones públicas, llamando a empresas y nos costó un poco más en cuanto a la demora pero tenemos satisfacción que las hicieron nuestros propios empleados y salió más económico. A pesar de la pandemia, satisfechos con el año transcurrido, no ha sido fácil, el objetivo era tratar de trabajar paralelo a la pandemia pero la vida tiene que seguir y el desarrollo del municipio tenía que seguir funcionando, podemos decir que estamos salvando el año y tenemos esperanza que el próximo sea mejor.

“Entre el 10 y 15 de cada mes reunimos a todos los empleados, les damos charlas, capacitaciones, algunas áreas muestran actividades que se desarrollan para que todo el personal esté informado y es ahí donde les damos un adelanto de sueldo, luego antes de fin de mes pagamos el sueldo que corresponde y hemos podido pagar en junio y en diciembre los aguinaldos.

Proyectos para San Carlos

«Rolo» como lo llaman en su departamento, habló del futuro de su comuna y de las prioridades de la gestión. “Viajé hace casi dos meses a Buenos Aires y estuve en varios ministerios, presentamos proyectos que tienen que ver con la obra pública, con aspectos sanitarios, en el Enosa por el tema del agua potable, gas natural y cloacas. Esperanzados que alguno de esos proyectos puedan llegar a San Carlos.

“Con presupuesto municipal, todo lo que veníamos encarando, tenemos un plan de obra distribuido en los distritos que no son de gran envergadura en lo económico pero sí solicitadas por la comunidad. Ya tenemos el presupuesto 2021 aprobado para afrontar el año que viene, con cautela porque la pandemia no se terminó y tendremos un año complicado, en lo económico también habrá inconvenientes, debemos ser cautos en los gastos.