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Hermandad sudamericana

Rodrigo Paz le agradeció a Milei en medio de las protestas en Bolivia

El presidente boliviano se refirió a la ayuda brindada por la Argentina por las zonas afectadas por los bloqueos y protestas.

En medio de la crisis política y social que atraviesa Bolivia, el presidente Rodrigo Paz Pereira habló del apoyo brindado por la Argentina para garantizar el abastecimiento en las zonas más afectadas por los bloqueos y protestas.

El mandatario reveló que el gobierno de Javier Milei colaboró con aeronaves militares Hércules para montar un puente aéreo destinado al traslado de alimentos y productos esenciales.

“Hemos estado en contacto de gobierno a gobierno. Quiero agradecer porque en momentos difíciles se ve la solidaridad de naciones hermanas”, expresó Paz en una entrevista a TN .

La asistencia permitió trasladar mercadería desde Santa Cruz de la Sierra hacia las ciudades de La Paz y El Alto, donde los cortes de rutas mantienen comprometido el ingreso de combustible, alimentos y medicamentos.

La crisis boliviana se agravó en las últimas semanas debido a las protestas y bloqueos impulsados por distintos sectores sociales y políticos, en un contexto de creciente tensión institucional.

El recuerdo personal de la Argentina

Paz dejó además una referencia personal vinculada a la Argentina, ya que recordó que pasó parte de su infancia exiliado en territorio argentino junto a su familia, perseguida durante las dictaduras militares que marcaron a distintos países de la región.

“La primera vez que vi fútbol en mi vida fue en la Argentina, cerca de La Boca. Todo el mundo era de Boca y recuerdo haber visto a Bochini”, relató el presidente boliviano. Finalmente, concluyó con un mensaje de agradecimiento hacia el país vecino: “Argentina siempre recibió a los bolivianos con los brazos abiertos”.

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