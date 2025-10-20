Search
Bolivia decidió

Rodrigo Paz fue electo presidente de Bolivia: el mensaje de Javier Milei

Rodrigo Paz será el presidente de Bolivia hasta 2030 y Javier Milei fue uno de los primeros en felicitarlo luego del triunfo.

El economista y senador tarijeño Rodrigo Paz Pereira, de 58 años, se consolidó este domingo como el ganador de la segunda vuelta presidencial en Bolivia, con el 54,55 por ciento de los votos, tras el 97,6 por ciento del recuento rápido del Tribunal Supremo Electoral (TSE). 

Su victoria marca el fin de dos décadas de hegemonía de la izquierda y el inicio de una nueva etapa política en el país sudamericano. 

Paz, de tendencia liberal moderada, junto a su compañero de fórmula, Edmand Lara, logró imponerse por nueve puntos al exmandatario Jorge “Tuto” Quiroga, de la alianza Libre, que alcanzó una votación del 45,44 por ciento, en una jornada histórica de la democracia boliviana. 

La votación, calificada por el TSE como “tranquila y normal”, se desarrolló sin incidentes mayores y registró una participación importante de la población. 

El nuevo mandatario electo asumirá el cargo el próximo 8 de noviembre para el período 2025-2030, que estará envuelto en un economía debilitada, marcada por la escasez de combustibles, el déficit fiscal y una prolongada falta de divisas por la merma de las reservas internacionales netas.

Javier Milei se alegró del triunfo de Rodrigo Paz

El presidente argentino le dedicó un mensaje de apoyo al nuevo jefe de Estado boliviano, a minutos de confirmarse el triunfo. “Felicitaciones al presidente electo de Bolivia, Rodrigo Paz Pereira, por su victoria en las elecciones de este domingo y a todo el pueblo boliviano por su compromiso con la democracia y el deseo de renovación. Es un día histórico para Bolivia, dejando atrás 20 años del fracasado modelo del “socialismo del siglo XXI” que tanto daño le ha hecho a nuestra región”.

Bolivia va a ingresar nuevamente al mundo libre, con un rumbo orientado a la apertura económica, al combate a la corrupción y a la inseguridad, y al fin de la era del despilfarro del Estado”.

