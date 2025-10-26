Rodrigo López: “Los tunuyaninos están votando con esperanza y compromiso”

Durante la jornada electoral de este domingo, Rodrigo López, primer candidato a concejal por la Lista 501 – Fuerza Justicialista Mendoza, expresó su satisfacción por la alta participación y el clima de tranquilidad con el que se desarrollan los comicios en Tunuyán. En esta elección, los vecinos del departamento eligen cinco nuevos concejales, además de renovar cargos provinciales y nacionales.

Desde temprano, López recorrió diferentes escuelas y distritos del departamento, manteniendo contacto con vecinos y fiscales partidarios. “Desde muy temprano estamos en contacto con distintos sectores de Tunuyán, hay fluidez en las mesas y los vecinos están llegando a cumplir con su voto”, comentó el dirigente tras emitir su sufragio en la Escuela N° 1-022 Vicente López y Planes.

Al salir del cuarto oscuro, el candidato se mostró confiado en el resultado y destacó el acompañamiento recibido durante la campaña. “Estamos contentos, nuestras expectativas son muy buenas. Hemos recibido el cariño de los tunuyaninos en cada rincón del departamento”, afirmó.

En un clima cívico y participativo, los mendocinos acuden hoy a las urnas para definir a sus representantes legislativos en los tres niveles del Estado. En el caso de Tunuyán, uno de los doce departamentos que también renueva autoridades municipales, el peronismo apuesta a consolidar la continuidad de su proyecto de gestión, que —según López— “ha transformado el departamento en los últimos años”.

Con tono sereno y optimista, el candidato aseguró que la jornada refleja una ciudadanía comprometida y esperanzada. “Hoy Tunuyán vuelve a demostrar que cree en la democracia y en el poder del voto para construir su futuro”, concluyó.