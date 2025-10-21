Rodolfo Montero presentó en la Legislatura el presupuesto 2026 para el Ministerio de Salud y Deportes

El ministro de Salud y Deportes, Rodolfo Montero, presentó este lunes ante la Legislatura de Mendoza el presupuesto 2026 de la cartera que dirige, que asciende a 1.222.445 millones de pesos. Según precisó, la partida se distribuirá entre Salud -$816.711 millones-, OSEP -$396.000 millones- y Deportes -$9.734 millones-, asignando un 60% a recursos humanos.

“Del presupuesto global estamos en un 24%, más o menos parecido al de este año. También estamos alcanzando el 16,4% del presupuesto de la Provincia, cosa que es histórica. Piensen que en los últimos 10 o 15 años el presupuesto ha rondado entre el 13 o 14%, en la pandemia llegó al 15%“, destacó Montero durante la exposición.

Entre los ejes principales que abordará, el Ministro mencionó el programa Reforsal, el cual “ha ayudado a centros de salud y hospitales centralizados. Mencionamos también como ejemplo de eficiencia y acceso el Laboratorio Núcleo, que ha logrado un ahorro de 2 mil millones de pesos y ha multiplicado por 4 los puntos de extracción en toda la provincia“.

Además, destacó la apertura de “cuatro centros de prevención de adicciones en un año. También hemos abierto casas de medio camino, centros de día e infanto-juveniles. Hemos ampliado 50% el personal y hemos duplicado las consultas“.

Respecto de obras proyectadas, Montero detalló la construcción del nuevo Centro Ambulatorio del Notti, que contará con áreas para salud mental, un primer piso destinado al área oncológica y un hospital de día en el piso superior para cirugías ambulatorias. También mencionó el Centro de Diálisis y el Centro de Anatomía Patológica, destinados a garantizar tratamientos continuos y a formar más residentes médicos. “Hemos duplicado la cantidad de residentes y las residencias médicas. En dos o tres años tendremos el doble de médicos“, aseguró.

Montero sobre la problemática salarial

El Ministro también abordó el avance en la reforma de convenios colectivos: “Nosotros siempre hemos reconocido que los salarios de nuestro personal venían atrasados. El nuevo régimen 38 mejora mucho el salario pero también las condiciones laborales y ordena el sistema. Quisimos hacer esto también por el régimen 15, donde están administrativos, técnicos, enfermeros, gente de mantenimiento, profesionales no asistenciales“.

Sobre la negociación con gremios, Montero indicó que ATSA firmó el nuevo convenio colectivo, mientras que ATE aún no lo aceptó. “Ahora tenemos a uno de los gremios representativos que aceptó, y el otro gremio que es el mayoritario y es por el que nosotros nos tenemos que regir a la hora de liquidar salarios, que no lo aceptan. Así los trabajadores no perciben el aumento estimado en promedio del 45%“, explicó.

Sobre el visto bueno del BID

Finalmente, Montero se refirió al financiamiento internacional que recibirá la Provincia para modernizar su sistema de salud: “Ya se aprobó el perfil del proyecto del crédito del Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Es el puntapié inicial que da el banco en Washington para que el proyecto pueda avanzar. A partir de esto se pueden empezar a realizar compras a cuenta de ese crédito, pero se debe realizar previamente un proceso administrativo con el aval del ministerio de economía nacional y con el BID, que lleva un tiempo”.