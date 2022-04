En NDI te contamos acerca de 5 profesionales de la medicina que juntas abordan la salud desde distintas aristas; es que este jueves 7 de abril se celebra en todo el mundo el Día de la Salud. Esta conmemoración a nivel mundial hace referencia al aniversario de la fundación de la Organización Mundial de la Salud (OMS) en 1948.

En Tunuyán, gracias a un grupo de jóvenes profesionales, tenemos la oportunidad de abordar el cuidado de nuestra salud de manera interdisciplinaria. Donde la nutrición va de la mano del apoyo psicológico y de las terapias alternativas como la biodecodificación y la programación neurolingüística. A ello, se le suma el control permanente de la salud clínica y el aporte de la dermatología estética.

Rocío Martín

ROCÍO MARTÍN – Lic. En Nutrición

Rocío Martín es Licenciada en Nutrición (matrícula 1368) con 33 años lleva adelante un equipo de profesionales que se unen bajo un mismo techo para atender a pacientes de todo el Valle de Uco.

Ubicado en pleno centro de Tunuyán (Roca 850) Rocío Martín Nutrición y Salud recibe a diario a decenas de pacientes que llegan de todo el Valle de Uco en busca de mejorar su salud a través de un cambio de vida.

Con el carisma que la caracteriza, la Licenciada Martín atiende a todos los grupos etarios desde niños a adultos mayores enfocada en hacer salud nutricional a través de cambios de hábitos. “Cada vez, más personas acuden al consultorio no por enfermedades, sino para sentirse mejor y eso es gracias a que cada vez hay mayor conciencia en la alimentación”.

Mi tratamiento está basado en el método NO DIETA, donde obtenemos grandes resultados ya que no se eliminan alimentos sino que se regulan porciones y combinaciones.

Para consultas: 2622:367297

Rocío es consciente de que hay mucha información respecto a la nutrición, sobre todo expuesta en las redes sociales, donde famosos e influencer ofrecen dietas mágicas y métodos caseros de descenso o aumento de peso. “Para poder aplicar esta profesión es importante haber estudiado y tener herramientas válidas que puedan ser sostenidas a lo largo del tiempo”.

Con orgullo, la joven nutricionista cuenta que tras un gran esfuerzo pudo incorporar como herramienta de trabajo la balanza INBODY. Esta balanza analiza la composición corporal del paciente. “A la hora de perder peso o ganar peso no es tan importante el número que nos arroja la balanza tradicional, sino conocer en profundidad por qué elementos está compuesto ese sobre peso, si es grasa, agua o músculo por ejemplo”.

PAOLA LOMBARDI – Médica de familia

Paola es mendocina, desde el 2003 vive en Tunuyán gracias a que el Hospital Antonio J. Scaravelli le abrió sus puertas para realizar la residencia. Enamorada de este departamento decidió formar su familia acá y hoy junto a su marido y a su hija ya son parte del Valle de Uco.

La Dra. Lombardi ( Matrícula 8264) se dedica a la medicina de familia, rama que atiende a todos los grupos etarios, desde el control de embarazo, nacimiento, controles sanos a lo largo de la niñez y adolescencia. También trabaja con adultos jóvenes, mayores y acompaña al paciente en los últimos años de su vida.

Su función principal es evaluar al paciente en cuanto a controles sanos y a enfermedades crónicas y agudas. “Observo al individuo en su ámbito familiar, laboral teniendo en cuenta su entorno socio cultural” resalta la Dra.

Hace varios años que se desempeña dentro del Área sanitaria de Tunuyán, trabajando en distintos centros de salud donde la atención primaria es el primer contacto del paciente con un sistema de salud. Toda su experiencia ahora es compartida dentro del consultorio “Rocío Martín Nutrición y Salud” donde atiende con dedicación y profesionalismo.

SOE JAPAZ – Licenciada en Psicología

Soe es quien lleva adelante el área de psicología dentro de los consultorios de Rocío Martín. Recibida de la Universidad de Congreso hace varios años que comenzó a formarse en trastornos de la conducta alimentaria y abordaje de los trastornos de ansiedad.

En el ámbito clínico, la Licenciada Japaz aborda la orientación cognitiva conductual con perspectiva de género y derechos humanos. En constante formación se dedica a la orientación vocacional, psicodiagnostico, orientación a padres, psicoterapia, pericias del fuero laboral, asesorías en crianza respetuosa .

Desde su espacio de trabajo recibe a diario a adolescentes, adultos y adultos mayores que requieren de un acompañamiento terapéutico.

Como profesional de la salud mental y psíquica, la Licenciada Soe Japaz se suma como una pieza fundamental dentro del equipo interdisciplinario que conforman las 5 profesionales de la salud.

ÉRICA CARABALLO – Terapias Complementarias

Con calidez y templanza Érica se especializa en terapias alternativas como la biodecodificación, método de origen biológico que se centra en buscar la salud física mediante la modificación de nuestras creencias individuales, familiares y culturales generadas de manera inconsciente.

“Mediante de la bio puedo ayuda al apaciente a entender esa emoción no resuelta, esa emoción que se manifiesta en el cuerpo con alguna enfermedad”. “Nuestra boca muchas veces no sabe expresar lo que sucede en nuestro inconsciente por ello el cuerpo lo manifiesta a través de alguna patología”. Destaca Caraballo.

De forma presencial y online trabaja realizando coaching ontológico, técnica que nos permite revisar, transformar, desarrollar y optimizar la manera en la que “somos” en el mundo.

Ansiedad, estress y angustia, son algunas de las consultas más frecuentes en su consultorio donde ha recibido gran apertura de parte de los pacientes del Valle de uco. Cabe destacar que las terapias complementarias son justamente un “complemento” a la salud tradicional, por lo cual Érica Caraballo requiere del trabajo en conjunto con profesionales de la salud tradicional.

“Me gusta mucho interactuar con mis pacientes para poder brindarles herramientas que les permita trabajar con todo su ser, dominar sus emociones, entender y saber cómo gestionar cada emoción, la ira, el enojo, la rabia, el dolor, la angustia” “ Trabajamos para vivir cada situación en particular desde otra arista”. Confiesa Érica.

Especializada en biodescodificación, PNL, coaching ontológico, energías cuánticas, regresión a vidas pasadas y Eneagrama (sistema de clasificación de la personalidad) la especialista en terapias alternativas tiende los días lunes en Roca 850 de Tunuyán.

JIMENA TORRES – Médica dermatóloga

La Dra. Torres ( Matrícula 12.915) realiza dentro de los consultorios de Rocío Martín Nutrición y Salud, medicina estética y medicina ortomolecular, rama de la salud destinada al control de patologías relacionadas con la piel y la estética.

Especializada en Dermatoestética Jimena se encarga de tratar consultas sobre acné, rosacea, manchas de la piel y arrugas. También realiza tratamientos de medicina estética como relleno facial, de labios y remodelación facial para mejorar la flacidez y arrugas.

En su consultorio de Roca 850 de Tunuyán, lleva a cabo tratamientos estéticos con láser, hilos tensores y rejuvenecimiento de la piel.

Jimena nos cuenta que la medicina ortomolecular se encarga de suplementar la piel a nivel celular para revertir los cambios del envejecimiento, lo cual produce que éste sea lento y de mejor calidad.

“Los pacientes del Valle de Uco consultan en su mayoría por tratamientos faciales con botox y PRP – plasma rico en plaquetas, ambos producen una mejoría instantánea y efectiva para la piel del paciente” reconoce la Dra. Torres.

Para consultas: 262236729