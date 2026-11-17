Un adolescente de 17 años fue detenido durante la madrugada de este martes en Tunuyán cuando trasladaba una motocicleta que había sido robada minutos antes. El rodado, una Honda Wave blanca, fue recuperado por la Policía con daños en el tambor de arranque y en partes del carenado.

Según el reporte policial, el procedimiento se inició a las 00:30 tras un llamado al 911 que alertó sobre la sustracción de la moto, que estaba estacionada y con medidas de seguridad frente a una vivienda de calle Roca al 1300. En ese sentido, la víctima, un hombre de 26 años, manifestó que había dejado el vehículo estacionado frente a su domicilio y que, al regresar unos diez minutos después, advirtió que se la habían robado.

A partir de las primeras averiguaciones, efectivos de Cuerpos Especiales obtuvieron información sobre un individuo que llevaba la motocicleta caminando y que habría sido visto manipulando sus plásticos en las inmediaciones de calles French y Sáenz Peña.

El vehículo recuperado (Foto: Policía de Mendoza).

Con esos datos, la Policía desplegó un operativo que permitió localizar el rodado en calle French al 200 y aprehender al adolescente.

Por disposición del ayudante fiscal de turno, se ordenó el secuestro de la motocicleta, la intervención de Policía Científica y las actuaciones correspondientes, además de dar intervención a la UID.