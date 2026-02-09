Search
Robó una bicicleta y terminó detenido en un distrito de Tunuyán

Efectivos lograron resolver un hecho delictivo y un hombre quedó a disposición de la Fiscalía para averiguación de antecedentes

Durante la noche del domingo, personal de la Comisaría 65 atendieron el llamado de un hombre de 47 años, con domicilio en el distrito de Colonia Las Rosas de Tunuyán, a quien le habían robado una bicicleta rodado 29 del interior de su casa.

Al tomar esta denuncia, el personal siguió con sus tareas y momentos más tarde, durante un patrullaje preventivo por la calle Tabanera del mismo distrito vieron un rodado que tenía las mismas características que el robado.

Ante esto, los efectivos pararon la marcha del hombre que la llevaba y verificaron el número de serie que el denunciante había aportado, logrando darse cuenta de que se trata de la misma bicicleta. Por lo que detuvieron al sujeto y secuestraron el rodado.

