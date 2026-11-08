Robo nocturno en San Carlos: entraron al galpón de una bodega y escaparon sin ser detectados

Durante la madrugada de este domingo robaron en una bodega ubicada en La Consulta, en el departamento de San Carlos. De acuerdo a la denuncia, los delincuentes ingresaron a uno de los galpones del establecimiento y se llevaron varios elementos antes de escapar.

Según el reporte policial, el hecho fue denunciado a las 1:48, cuando la víctima, un hombre de 41 años, advirtió el robo mientras verificaba el estado de la bodega, ubicada en calle Combes al 900.

Al revisar las instalaciones, constató que habían ingresado a uno de los galpones y se habían llevado una motoguadaña y una batería.

Tras la denuncia, desde la Oficina Fiscal se dispuso una inspección ocular exhaustiva en el establecimiento y la confección de las actuaciones correspondientes para avanzar con la investigación.