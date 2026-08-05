Robo en una casa de Tunuyán: la víctima descubrió a un hombre con una de sus camperas y lo persiguió

Este miércoles por la madrugada robaron en una vivienda del distrito El Totoral, en el departamento de Tunuyán. Del inmueble se llevaron artículos de valor, entre los que se destaca un televisor.

El hecho ocurrió alrededor de las 5:30 en una casa ubicada sobre callejón Belgrano. Según el reporte policial, el propietario, un joven de 20 años, regresó a su domicilio y descubrió que autores ignorados habían ingresado al inmueble.

Al recorrer la vivienda constató los daños provocados para acceder a la propiedad y advirtió el faltante de los dos elementos.

La víctima reconoció a un sospechoso

De acuerdo con la información policial, poco después del robo el joven observó en las inmediaciones a un hombre que vestía una campera de su propiedad.

Al intentar interceptarlo se produjo un forcejeo, aunque el sospechoso logró escapar antes de ser aprehendido.

La Fiscalía ordenó las actuaciones de rigor y dispuso la continuidad de las tareas investigativas para intentar identificar a los responsables y recuperar los elementos sustraídos.