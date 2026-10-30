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Dramático procedimiento

Robó en un comercio en San Carlos, intentó escapar y terminó tras las rejas: dos policías resultaron heridos

El hombre, de 30 años, fue interceptado por efectivos de la UEP en la zona de Guillermo Cano y Bernardo Quiroga.

Un hombre de 30 años fue detenido en San Carlos tras ser señalado por el robo en un comercio. El procedimiento se realizó el jueves por la noche y terminó con dos policías lesionados, la recuperación de los objetos sustraídos y el secuestro de una motocicleta.

Según el reporte oficial, el operativo estuvo a cargo de efectivos de la Unidad Especial de Patrullaje (UEP), que intervinieron tras recibir una alerta por el hecho. El sospechoso fue interceptado en la intersección de las calles Guillermo Cano y Bernardo Quiroga.

Durante el procedimiento, los uniformados recuperaron los elementos denunciados como robados y secuestraron una motocicleta Zanella en la que se desplazaba el hombre. Durante la intervención, dos policías resultaron lesionados.

Por disposición de la Oficina Fiscal Nº18, el detenido quedó a disposición de la Justicia.

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