Robo en Tupungato: entraron por la ventana y se llevaron dinero, elementos tecnológicos y hasta la garrafa

Un hombre de 35 años denunció que durante la noche del domingo robaron en su vivienda ubicada en la calle Francisco Delgado, en el Loteo Lázaro, en el departamento de Tupungato. Del lugar sustrajeron dinero en efectivo y varios objetos de valor.

Según el reporte policial, el hecho ocurrió cerca de las 23:05, cuando la víctima regresó a su hogar y notó que le faltaban varias pertenencias, por lo que dio aviso a la policía. Los autores habrían aprovechado la ausencia de los moradores para ingresar a la vivienda y llevarse varios objetos.

Entre los elementos faltantes se encuentran una computadora portátil Lenovo, una cartera con dinero en efectivo, una soldadora Gama, una garrafa de 10 kilos, cuatro máquinas para cortar el cabello y una afeitadora Everest.

De acuerdo con lo informado, los delincuentes habrían ingresado por la parte posterior del inmueble. Para acceder a una ventana ubicada en el sector sur de la vivienda, habrían utilizado un tacho como apoyo y de esa manera logrado ingresar al domicilio.

Tras la denuncia, por disposición de la fiscal interviniente se realizaron las actuaciones correspondientes y se dio intervención a Policía Científica, que quedó a cargo de las tareas periciales para intentar determinar las circunstancias del robo.