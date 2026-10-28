Robo en Tunuyán: volvió de hacer compras, encontró su casa revuelta y vio escapar al ladrón por los techos

Un hombre denunció el martes por la noche el hurto en su vivienda, ubicada en el barrio El Rosedal, en Tunuyán. La víctima había ido a hacer unas compras y, al regresar, encontró la puerta de ingreso abierta y el interior de la casa revuelto. Cuando se dirigió al garaje, escuchó un ruido y vio a un hombre que escapó por los techos de la propiedad.

Según el reporte policial, el episodio ocurrió alrededor de las 20:40, cuando el propietario encontró un minicomponente y un par de zapatillas junto a un árbol, en la vereda.

Más tarde, al revisar el interior de la vivienda, constató que le faltaba un teléfono celular Samsung A71 que había dejado sobre la mesa del comedor.

Por disposición judicial, se ordenó la intervención de Policía Científica y de la Unidad Investigativa Departamental (UID), que trabajan en las actuaciones para esclarecer el hecho.