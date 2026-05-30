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Inseguridad

Robo en Tunuyán: ingresaron a una vivienda y se llevaron diversos artefactos sanitarios

El hecho fue denunciado durante la mañana de este sábado. La Policía lleva adelante las investigaciones para dar con los autores del hecho, ocurrido en el barrio Venezuela.

Un hecho delictivo tuvo lugar durante la mañana de este sábado en Tunuyán, donde delincuentes robaron en una vivienda ubicada en el barrio Venezuela. Los malhechores sustrajeron artefactos sanitarios del interior del inmueble.

La Policía tomó conocimiento del hecho cerca de las 9:55 cuando un hombre de 38 años denunció que habían ingresado a su propiedad cuando no había nadie en ella.

De acuerdo al reporte policial, la víctima detalló que los ladrones se habían llevado un inodoro y un bidet de color blanco, elementos cuyo valor fue estimado en alrededor de 150 mil pesos.

Luego de que la denuncia haya sido presentada, la Policía dispuso las medidas correspondientes para avanzar con la investigación e intentar identificar a los autores del hecho.

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