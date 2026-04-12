Robo en San Carlos: las pérdidas están valuadas en $800.000

El sábado por la tarde, un vecino de San Carlos denunció el robo de distintos elementos desde el interior de su propiedad, ubicada en La Consulta.

De acuerdo al reporte policial, el hombre se presentó en la comisaría 41° cerca de las 19 del sábado a realizar la denuncia. En su declaración, la víctima manifestó que al presentarse en su predio ubicado sobre calle San Martín Oeste constató la faltante de varios objetos.

En su testimonio, el damnificado detalló que los ladrones ingresaron al lugar y sustrajeron una bomba de agua y una malla metálica. El valor estimado de los elementos robados asciende a 800.000 pesos.

Cabe destacar que el ilícito no habría ocurrido en el mismo día de la denuncia, sino que se produjo en jornadas previas. La situación fue advertida por el propietario al regresar a la propiedad, momento en el que detectó el faltante y se dirigió a la comisaría.

Tras la intervención policial, se dispuso la realización de las actuaciones correspondientes y se dio aviso al área de investigaciones. La causa fue encuadrada como averiguación por robo simple. De momnto no se ha identificado a los responsables del hecho.