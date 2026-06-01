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Inseguridad

Robo en San Carlos: forzaron los ingresos de una vivienda y se llevaron varios elementos

El hecho ocurrió en una casa ubicada sobre calle El Indio, en Pareditas. Intervinieron efectivos de la Comisaría 18.

La Policía investiga un robo ocurrido en una vivienda de Pareditas, en el departamento de San Carlos, donde delincuentes ingresaron tras forzar los accesos del inmueble y sustrajeron distintos elementos de valor.

Según el reporte policial, el hecho fue advertido cerca de las 20:20 de del domingo, cuando un llamado al 911 alertó sobre posibles daños en un inmueble ubicado sobre calle El Indio, al oeste de calle Duma.

Al llegar al lugar, efectivos de la Comisaría 18° constataron que la reja de ingreso y la puerta principal presentaban signos de haber sido violentadas.

Posteriormente, el propietario de la vivienda, de 22 años, informó que los delincuentes se habían llevado un televisor de 32 pulgadas, una motosierra, una garrafa de 10 kilos y varias herramientas.

Tras la denuncia, personal policial realizó las actuaciones de rigor y comenzó con las tareas de investigación para intentar identificar a los responsables y recuperar los elementos sustraídos.

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