Robo de rosedales en el Parque San Martín: cuánto podrían pagar en multas los culpables

El histórico Rosedal del Parque General San Martín fue escenario de un nuevo episodio de vandalismo en Mendoza, luego de que desconocidos arrancaran y sustrajeran varios rosales de sus canteros. El Ministerio de Energía y Ambiente denunció lo ocurrido y advirtió que las multas por este tipo de infracciones pueden alcanzar los $720.000, según su gravedad y el encuadre legal correspondiente.

A través de sus redes sociales, el organismo difundió imágenes que muestran los daños ocasionados en los espacios verdes y manifestó su preocupación por la situación. Ignacio Haudet, director de Biodiversidad, cuestionó lo sucedido y recordó que la sustracción de plantas en espacios públicos representa un daño al patrimonio de todos los mendocinos y afecta lugares que forman parte de la identidad provincial.

Así quedan los canteros del Rosedal del Parque General San Martín después del robo de rosales.



Sustraer plantas de un espacio público no es un hecho menor. Es dañar el patrimonio de todos y afectar un lugar que forma parte de la identidad de Mendoza. pic.twitter.com/qM5cb6WAiX — Energía y Ambiente Mendoza (@energiayamb_mza) November 12, 2026

Para avanzar en la identificación de los responsables, las autoridades señalaron que analizarán las cámaras de seguridad y buscarán posibles testimonios de personas que hayan presenciado el robo. También remarcaron la importancia de preservar y cuidar estos espacios, cuyo mantenimiento forma parte del patrimonio colectivo.

El episodio ocurrió pocos días después de que el Parque General San Martín celebrara sus 130 años de historia, lo que volvió a poner en discusión el cuidado de uno de los principales espacios verdes de Mendoza.