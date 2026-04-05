Robo con arma en Tunuyán: sorprendieron a una mujer en la calle y escaparon hacia un descampado

Un nuevo episodio de inseguridad se registró en Tunuyán, donde una mujer fue asaltada en la vía pública por dos sujetos que la amenazaron con un arma blanca para robarle sus pertenencias. El hecho ocurrió cerca de las 20.57 en calle Pellegrini al 900.

Según la denuncia, la víctima (31 años) caminaba por la zona cuando fue interceptada por los delincuentes, quienes bajo intimidación le sustrajeron un celular y un bolso antes de darse a la fuga rápidamente.

Tras cometer el robo, los agresores escaparon por calle Newbery en dirección a un descampado ubicado detrás del barrio Los Ceibos (una zona con escasa iluminación y circulación), lo que dificultó su localización inmediata.

El caso quedó bajo investigación de la Oficina Fiscal de Tunuyán, que trabaja para identificar a los responsables y avanzar en las medidas correspondientes.

Mientras tanto, el hecho vuelve a poner en foco la preocupación por la seguridad en la vía pública (especialmente en horarios nocturnos), una problemática que vecinos de la zona vienen señalando de manera reiterada.