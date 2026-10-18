Search
Instagram Facebook Twitter
Detenido en San Carlos
Se llevó de todo

Robó a un supermercado de San Carlos y terminó detenido en la calle: qué botín escondía bajo la ropa

Efectivos policiales encontraron una variedad de productos escondidos bajo la ropa de un hombre de 46 años. Las averiguaciones posteriores permitieron establecer que pertenecerían a un supermercado de la zona.

Un hombre de 46 años fue detenido en San Carlos luego de que efectivos policiales encontraran varios productos ocultos entre sus prendas y debajo de una faja elástica, los cuales había sustraído de un supermercado de la zona.

Según el reporte policial, el procedimiento se realizó a las 12:15 del sábado, en el marco de maniobras operativas de la Unidad Especial de Patrullajes. Los efectivos observaron al hombre mientras caminaba en actitud sospechosa y decidieron identificarlo.

Durante el palpado de seguridad, los policías encontraron los productos, cuya compra el hombre no pudo justificar. Por ese motivo, fue trasladado a una sede judicial. Entre los elementos secuestrados había nueve paquetes de bondiola, dentífricos, protectores solares, máquinas de afeitar y un desodorante en aerosol.

El botín que llevaba escondido el hombre (Foto: Policía de Mendoza).

Posteriormente, los efectivos lograron establecer que los elementos habrían sido sustraídos de un supermercado ubicado en la zona, en la esquina de las calles Don Bosco y Echeverría. El encargado del comercio verificó el sistema de seguridad y habló con los repositores. Tras esas averiguaciones, manifestó que los productos pertenecerían al local y que no habrían sido abonados.

A partir de esa constatación, se solicitó intervención al ayudante fiscal de turno, quien dispuso la confección de las actuaciones correspondientes y la presentación de la denuncia por parte del responsable del supermercado.

ETIQUETAS:

robosan carlossupermercado

+ Noticias

Se llevó de todo

Robó a un supermercado de San Carlos y terminó detenido en la calle: qué botín escondía bajo la ropa

Por: Redacción NDI

¿LA CASA EN ORDEN?

La inesperada arenga a un dirigente en Las Heras que incomoda al radicalismo

Por: Ana San Martin

Armados al volante

Llevaban una pistola lista para disparar y una escopeta con municiones: dos adultos y un menor terminaron detenidos en Tupungato

Por: Redacción NDI

Tragedia

Tragedia en San Martín: un hombre murió tras ser atropellado en plena Ruta 7

Por: Redacción NDI

CIUDAD DE MENDOZA

El FLAT 2026 suma dos obras teatrales para reflexionar sobre la identidad y la memoria

Por: Violeta Díaz Costa

Paso a Chile

Vuelve a cerrar el Paso Internacional Cristo Redentor: a qué hora cortan el tránsito

Por: Redacción NDI
Instagram Facebook Twitter