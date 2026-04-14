Robaron una bicicleta a plena luz del día en San Carlos

Un nuevo hecho de inseguridad se registró en San Carlos, donde un hombre de 33 años denunció el robo de su bicicleta rodado 29 mientras se encontraba estacionada en un bicicletero. El episodio ocurrió cerca de las 19 horas y generó preocupación entre los vecinos de la zona.

El hecho tuvo lugar sobre la Ruta Nacional 40 (a la altura del kilómetro 104, en Eugenio Bustos), un sector transitado donde la víctima había dejado su rodado en un espacio destinado para estacionamiento de bicicletas.

Según consta en la denuncia, la bicicleta fue sustraída sin que el propietario advirtiera el momento exacto del robo (lo que dificulta identificar a los responsables o precisar cómo se concretó el hecho).

Tras lo ocurrido, tomó intervención la Oficina Fiscal correspondiente, que inició las actuaciones para avanzar con la investigación y dar con el autor o los autores del delito.