Search
Instagram Facebook Twitter
policia
Pasó en Bordelongue

Robaron metros de tela de alambre en Tunuyán: la Policía montó un patrullaje para atrapar a los delincuentes

El hecho ocurrió durante la madrugada de este domingo en un predio de la zona de Bordelongue.

La Policía investiga un robo ocurrido durante la madrugada de este domingo en Tunuyán, donde delincuentes sustrajeron parte de un cierre perimetral perteneciente a la Municipalidad. Según el reporte policial, el hecho fue detectado cerca de las 7 en un predio ubicado sobre Callejón Santillán s/n, en la zona de Bordelongue.

Fuentes oficiales relataron que personal de seguridad advirtió movimientos sospechosos y alertó sobre la presencia de varios sujetos que intentaban cometer un delito en el lugar, aportando además detalles sobre cómo estaban vestidos.

A partir de ese aviso, efectivos policiales se desplazaron hacia el sector y entrevistaron al denunciante, quien explicó que mediante el sistema de cámaras de seguridad lograron observar a los sospechosos cuando sustraían aproximadamente 10 metros de cierre perimetral de tela de alambre.

Tras la denuncia, la Policía realizó patrullajes en las inmediaciones. Pese al despliegue, no hubo detenidos. El caso sigue en investigación para intentar dar con el paradero de los delincuentes. Las actuaciones quedaron a cargo de la Oficina Fiscal de Tunuyán.

ETIQUETAS:

roboTunuyánPolicía de Mendozabarrio bordelongue

+ Noticias

comunicado

Preocupación en club de fútbol mendocino por un brote gripal que ya afectó a 10 jugadores

Por: Redacción NDI

marcado descenso

Se viene una ola polar extrema en todo el país: qué pasa en Mendoza

Por: Redacción NDI

senado

El Gobierno busca derogar la Ley de Etiquetado Frontal impulsada por legisladores mendocinos

Por: Redacción NDI

CULTURA PATRIA

El Le Parc celebrará el 25 de Mayo con una gran peña folclórica en Guaymallén

Por: Violeta Díaz Costa

Pasó en Bordelongue

Robaron metros de tela de alambre en Tunuyán: la Policía montó un patrullaje para atrapar a los delincuentes

Por: Redacción NDI

Eugenio Bustos

Deporte en Semana de Mayo: San Carlos fue sede de un importante torneo de newcom

Por: Redacción NDI
Instagram Facebook Twitter