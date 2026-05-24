Robaron metros de tela de alambre en Tunuyán: la Policía montó un patrullaje para atrapar a los delincuentes

La Policía investiga un robo ocurrido durante la madrugada de este domingo en Tunuyán, donde delincuentes sustrajeron parte de un cierre perimetral perteneciente a la Municipalidad. Según el reporte policial, el hecho fue detectado cerca de las 7 en un predio ubicado sobre Callejón Santillán s/n, en la zona de Bordelongue.

Fuentes oficiales relataron que personal de seguridad advirtió movimientos sospechosos y alertó sobre la presencia de varios sujetos que intentaban cometer un delito en el lugar, aportando además detalles sobre cómo estaban vestidos.

A partir de ese aviso, efectivos policiales se desplazaron hacia el sector y entrevistaron al denunciante, quien explicó que mediante el sistema de cámaras de seguridad lograron observar a los sospechosos cuando sustraían aproximadamente 10 metros de cierre perimetral de tela de alambre.

Tras la denuncia, la Policía realizó patrullajes en las inmediaciones. Pese al despliegue, no hubo detenidos. El caso sigue en investigación para intentar dar con el paradero de los delincuentes. Las actuaciones quedaron a cargo de la Oficina Fiscal de Tunuyán.