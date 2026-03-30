Robaron en una vivienda de San Carlos: cortaron las rejas y se llevaron varios elementos de valor

El domingo por la noche se produjo un robo en una vivienda del barrio Vista de Los Andes, en San Carlos. El hecho fue denunciado por un hombre de 75 años luego de constatar que delincuentes habían ingresado al inmueble mientras se encontraba ausente junto a su familia.

El hecho fue reportado cerca de las 20:45, por lo que intervino personal de la comisaría 41°. De acuerdo al reporte policial, el denunciante -al regresar a su domicilio- advirtió que alguien había ingresado tras cortar las rejas en la parte posterior de la casa.

Del interior del inmueble sustrajeron tres consolas de videojuegos -PlayStation 2, 3 y 5-, una notebook y una mochila, entre otros elementos de valor.

Tras la denuncia, efectivos policiales realizaron las actuaciones correspondientes y dieron intervención a Policía Científica para el relevamiento de pruebas en el lugar. La causa quedó en manos de la Oficina Fiscal de la jurisdicción, que avanza con la investigación para dar con los responsables.