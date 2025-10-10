Robaron en un kiosco de San Carlos y terminaron detenidos

En la noche del jueves, personal de la Policía estaba realizando maniobras preventivas por el departamento de San Carlos. Cuando una mujer apareció y les aseguró haber sido víctima de un robo por parte de dos sujetos jóvenes, quienes habían escapado.

Y es que, según informaron, la mujer estaba atendiendo su negocio y, en un descuido, entraron dos hombres de edad joven que se llevaron dos bolsas de papas fritas y se dieron a la fuga por la zona. Aunque la víctima logró describirlos ante los efectivos.

Con esa información, minutos pasados de las 20, los policías lograron la aprehensión de los autores. Siendo individualizados y reconocidos como Matías de 20 años y Alejo de 21 años, quiénes fueron trasladados a la dependencia judicial.