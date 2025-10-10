Search
Robaron en un kiosco de San Carlos y terminaron detenidos

Dos jóvenes de 20 años ingresaron a un kiosco para robarse comida chatarra, pero terminaron siendo detenidos

En la noche del jueves, personal de la Policía estaba realizando maniobras preventivas por el departamento de San Carlos. Cuando una mujer apareció y les aseguró haber sido víctima de un robo por parte de dos sujetos jóvenes, quienes habían escapado.

Y es que, según informaron, la mujer estaba atendiendo su negocio y, en un descuido, entraron dos hombres de edad joven que se llevaron dos bolsas de papas fritas y se dieron a la fuga por la zona. Aunque la víctima logró describirlos ante los efectivos.

Con esa información, minutos pasados de las 20, los policías lograron la aprehensión de los autores. Siendo individualizados y reconocidos como Matías de 20 años y Alejo de 21 años, quiénes fueron trasladados a la dependencia judicial.

