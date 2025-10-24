River tiene todo definido para buscar el pasaje a la final de la Copa Argentina: ¿Y la Lepra?

River se juega el año este viernes en la semifinal de la Copa Argentina en el Kempes de Córdoba frente a Independiente Rivadavia. Por eso, Marcelo Gallardo terminó de evaluar a los jugadores en el entrenamiento de este jueves para definir el equipo, que saltará al verde césped.

Una de las noticias es que Enzo Pérez podría regresar a la titularidad luego de recibir el alta médica por el corte en su rodilla izquierda que sufrió en la revancha de los cuartos de la Libertadores contra el Palmeiras en Brasil. El resto del mediocampo estaría integrado por Kevin Castaño y Giuliano Galoppo que será el nexo con Juan Fernando Quintero.

Con el retorno del Huevo Acuña, en la defensa no habría ninguna sorpresa: Gonzalo Montiel será el lateral derecho, Lucas Martínez Quarta y Lautaro Rivero como centrales y el ex Racing en su posición habitual.

En ataque, con Maxi Salas como delantero principal, la duda que se le presentó a Gallardo fue la de Sebastián Driussi o Facundo Colidio. Todo apunta a que será el ex jugador de Boca y Tigre.

La problable formación de River ante Independiente Rivadavia

En limpio, el once del Millonario para enfrentar a Independiente Rivadavia sería: Franco Armani; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Kevin Castaño, Enzo Pérez, Giuliano Galoppo; Juanfer Quintero; Maxi Salas y Facundo Colidio.

En cuanto a la Lepra, que quiere llegar al partido definitivo contra Argentinos que este jueves eliminó a Belgrano, no hay certezas del equipo que pondrá Alfredo Berti, pero de no mediar inconvenientes, será el que suele ser títular y tiene los nombres más pesados: Ezequiel Centurión; Sheyko Studer, Leonardo Costa, Alejo Osella; Mauricio Cardillo, Tomás Bottari, Franco Amarfil, Luciano Gómez; Matías Alejandro Fernández; Alex Arce y Sebastián Villa.