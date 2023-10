River dominó y le ganó el superclásico a Boca en La Bombonera

Este fin de semana el país vivió la fecha de los clásicos de la Copa de la Liga, lo que dio partidos como Independiente vs Racing, Rosario Central vs Newell´s, San Lorenzo vs Huracán y este domingo el encuentro entre River y Boca.

De esta manera, desde las 14, el club de la ribera recibió a los Millonarios en La Bombonera por el enfrentamiento que representa la fecha 7 del torneo de segunda mitad de año. Partido en el que River logró imponerse y se llevó los tres puntos por un 2 a 0.

El desarrollo del encuentro empezó mostrando a River dominando la mayor parte del juego, algo que empezó a quedar claro con la llegada del primer gol a los 41 del primer tiempo. Cuando tras una jugada sucia, Enzo Pérez sacó el remate y Salomón Rondón terminó desviando el remate descolocando a Sergio Romero.

🎥 Remate de Enzo, desvío de Rondón y grito Millonario en La Boca 🤍❤️🤍💪pic.twitter.com/AMFpLF5Gji — River Plate (@RiverPlate) October 1, 2023

Momento en el que el partido comenzó a abrirse y con ello aumentaron las llegadas para ambos equipos, como fue el gol anulado a Edinson Cavani, en el segundo tiempo, por un fuera de lugar.

Resultado que se mantuvo hasta los 50 cuando el equipo de Demichelis logró poner el 2 a 0 definitivo tras una contra que finalizó con gol del lateral izquierdo Enzo Díaz.

Con este resultado, Boca queda en la novena posición de la zona B con 7 unidades, mientras que River quedó en la tercera posición de la zona A con 13 puntos. Lo mismo a falta de 7 fechas por jugarse de cara a los playoffs finales.