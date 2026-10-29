River desafió a la AFA y fue el único club que votó contra el nuevo torneo del fútbol argentino

River Plate marcó una fuerte diferencia con la conducción de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) al convertirse en el único club que votó en contra del nuevo formato de la Liga Profesional, que comenzará a implementarse en 2027 y se mantendrá durante 2028.

La decisión se produjo este jueves, durante una reunión del Comité Ejecutivo realizada en las oficinas de la Liga Profesional, en Puerto Madero, donde los dirigentes debatieron y aprobaron las modificaciones para los próximos campeonatos.

El club de Núñez estuvo representado por su vicepresidente segundo, Ignacio Villarroel, y su secretario general, Agustín Forchieri, quienes expresaron su rechazo a mantener 30 equipos en la máxima categoría del fútbol argentino.

Por qué River votó en contra del nuevo torneo

La principal objeción de River está vinculada con la cantidad de participantes. Desde la institución consideran que 30 equipos en Primera División es un número excesivo y sostienen que resulta necesario avanzar hacia una reducción gradual para mejorar la competitividad del campeonato.

El Millonario ya había planteado públicamente la necesidad de modificar la estructura del fútbol argentino, con el objetivo de regresar progresivamente a una Primera División de 20 equipos.

Sin embargo, su postura no consiguió acompañamiento durante la votación. El resto de las instituciones habilitadas para sufragar respaldó el nuevo esquema impulsado por la Liga Profesional.

Por su parte, Estudiantes de La Plata, otro de los clubes que mantiene diferencias con la conducción de la AFA, no pudo emitir su voto. La suspensión de su presidente, Juan Sebastián Verón, para representar formalmente a la institución obligó a enviar a un vocal que no contaba con facultades para participar de la votación.

Cómo será el nuevo formato del fútbol argentino en 2027

El campeonato tendrá modificaciones importantes respecto del sistema actual. La principal novedad será la eliminación de las dos zonas, que serán reemplazadas por un esquema de todos contra todos a lo largo del año.

El nuevo formato contempla:

30 equipos en Primera División , sin reducción de participantes.

, sin reducción de participantes. Torneos Apertura y Clausura , con instancias eliminatorias para definir a sus respectivos campeones.

, con instancias eliminatorias para definir a sus respectivos campeones. 15 fechas en el primer semestre , tras las cuales los 16 mejores equipos disputarán los playoffs del Apertura.

, tras las cuales los 16 mejores equipos disputarán los playoffs del Apertura. Otras 15 fechas en el segundo semestre , con un sistema similar para definir al campeón del Clausura.

, con un sistema similar para definir al campeón del Clausura. Una tabla anual acumulada , que determinará las clasificaciones a las copas internacionales y tendrá su propio campeón.

, que determinará las clasificaciones a las copas internacionales y tendrá su propio campeón. Dos descensos a la Primera Nacional, uno por promedios y otro por la tabla general.

Además, los equipos disputarán los clásicos tradicionales en ambos semestres, con inversión de las localías.

El sistema se repetirá en 2028, con una rotación de las condiciones de local y visitante para equilibrar el calendario.

Una decisión que expone las diferencias con la AFA

La votación dejó en evidencia las diferencias entre River y la conducción del fútbol argentino, encabezada por Claudio “Chiqui” Tapia.

Pese al rechazo de River, el nuevo formato recibió el respaldo necesario para su aprobación y comenzará a regir en la temporada 2027.

De esta manera, el fútbol argentino tendrá un nuevo sistema de competencia, aunque continuará pendiente el debate sobre la cantidad de equipos que deberían integrar su máxima categoría.