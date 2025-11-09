River con una chance única para descontar en el historial frente a Boca

Boca Juniors y River Plate se enfrentan este domingo 9 de noviembre en La Bombonera, por la fecha 15 del Torneo Clausura 2025, en un nuevo Superclásico que ampliará un historial de más de 100 años.

¿Cómo está el historial del Superclásico?

El Superclásico del fútbol argentino se jugó 264 veces. River y Boca cuentan con 232 juegos en certámenes locales (torneo y Copas nacionales oficiales) y 32 en competencias internacionales.

De los 264 partidos, Boca se impuso en 92, River en 88 y hubo 84 empates . El Millonario marcó 323 goles y el Xeneize, 339. Vale aclarar que el 0-0 de 1919 no se computa porque el torneo fue anulado.

. El Millonario marcó 323 goles y el Xeneize, 339. no se computa porque el torneo fue anulado. Por Ligas de AFA fueron 216 encuentros, de los cuales Boca ganó 78 y River, 73, con 65 empates.

fueron 216 encuentros, de los cuales En cuanto a Copas nacionales , se enfrentaron en 16 ocasiones, con 3 victorias de Boca, 5 de River y 8 igualdades.

, se enfrentaron en 16 ocasiones, A nivel de Copas internacionales , se vieron las caras 32 veces: Boca festejó 11 y River celebró en 10.

, se vieron las caras 32 veces: Boca festejó 11 y River celebró en 10. En series mano a mano , River aventaja a Boca por 13 a 8. L o mismo ocurre en finales : 2 a 1.

, o mismo ocurre en : 2 a 1. Además, se cruzaron en 124 amistosos, de los cuales Boca ganó 46 y River festejó en 41, con 37 igualdades.

Los últimos enfrentamientos