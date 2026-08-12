River, con fecha para los octavos de la Sudamericana: cuándo jugará ante Independiente Santa Fe

River ya sabe cuándo volverá a jugar por la Copa Sudamericana 2026. La Conmebol confirmó las nuevas fechas para la serie de octavos de final frente a Independiente Santa Fe, que había sido reprogramada luego del devastador terremoto que azotó a Colombia el pasado lunes.

Según informó Conmebol en su página oficial, el partido de ida se disputará el miércoles 19 de agosto, desde las 19:30, en el estadio Nemesio Camacho El Campín de Bogotá.

En cuanto al partido de vuelta, se llevará a cabo una semana después: el miércoles 26, a partir de las 21:30, en el estadio Monumental.

Cabe recordar que la decisión de suspender originalmente el encuentro fue tomada por Conmebol debido a la situación excepcional provocada por el terremoto. El organismo explicó que la medida buscó “preservar la seguridad de todos” y también alcanzó al duelo entre Deportes Tolima e Independiente del Valle por la Copa Libertadores.