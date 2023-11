Rivadavia: Mansur explicó los motivos por los que suspendió el festival departamental

Más de uno se sorprendió cuando el intendente electo de Rivadavia, Ricardo Mansur, anunció que no se realizará el tradicional festival “Rivadavia Canta al País”. Esto generó el malestar del intendente, Miguel Ronco, que no entiende los motivos de su sucesor.

Según explicó el futuro jefe comunal en declaraciones radiales, en su gestión no habrá suficientes fondos

“Me entrega un informe oficial donde dice que voy a disponer de $290.180.000. Pero, sin tener en cuenta una serie de obras imprescindibles que no ha cumplido la gestión y que tienen mucha incumbencia en seguridad”, explicó Mansur.

Para Mansur, hay obras que la actual gestión no finalizó y además señaló que tiene los gastos de fin de año como el bono y el pago del aguinaldo.

“Hay una serie de compromisos, como el aumento salarial de los empleados, el bono de reyes, que son más de 30 millones. Entonces lo que voy a recibir no son 290 millones de pesos, sino 100 millones de pesos”, explicó el intendente electo.

“Nosotros con esos 100 millones de pesos no vamos a realizar un festival del nivel al que está acostumbrado Rivadavia”, añadió.

Por último, Mansur aclaró: “Tengo la obligación de administrar dinero público. Así como he bajado la cantidad de funcionarios, hemos reducido el 40% de los sueldos, no vamos a hacer el festival porque no podemos invertir un monto tan importante”.