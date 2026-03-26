Rivadavia: Gabriela Lizana se suma a las críticas por el vaciamiento del sistema de salud y exigió medidas urgentes

La diputada provincial Gabriela Lizana advirtió sobre el deterioro del sistema de salud en Rivadavia y reclamó la implementación de medidas urgentes para frenar el desmantelamiento de servicios esenciales. La legisladora denunció el vaciamiento de instituciones sanitarias en el departamento y pidió avanzar en políticas de descentralización que garanticen el acceso equitativo a la atención médica, especialmente en zonas rurales.

Gabriela Lizana puso el foco en el impacto que la pérdida de servicios tiene sobre la calidad de vida de los vecinos. Señaló que el cierre o debilitamiento de áreas clave, como la maternidad en el Hospital Saporiti y la atención primaria, obliga a muchas familias a trasladarse largas distancias para recibir asistencia básica. Según expresó, esta situación no solo representa una dificultad logística, sino que profundiza las desigualdades sociales y deja en situación de mayor vulnerabilidad a los sectores con menos recursos.

La diputada también destacó la organización de la comunidad para defender los servicios de salud pública y valoró el compromiso de los ciudadanos que impulsan estos reclamos. En ese sentido, consideró que la defensa del sistema sanitario está directamente vinculada al arraigo de las familias en el territorio y al desarrollo local.

Otro de los puntos centrales de su intervención fue el reconocimiento a los profesionales de la salud del departamento. Gabriela Lizana subrayó la labor cotidiana del personal sanitario, que —según afirmó— sostiene el sistema a pesar de las carencias estructurales. Sin embargo, advirtió que la vocación de servicio no puede ser utilizada como argumento para justificar la falta de inversión estatal.

En esa línea, la legisladora reclamó mejores condiciones laborales, incluyendo salarios acordes a la responsabilidad que implica la tarea y la provisión de insumos y equipamiento adecuados. Aseguró que garantizar la dignidad de los trabajadores de la salud es clave para asegurar una atención de calidad para la población.

Finalmente, la diputada cuestionó la concentración de recursos en los grandes centros urbanos y reiteró la necesidad de avanzar hacia un modelo de atención descentralizado. Como antecedente, recordó el proyecto de creación de un microhospital en El Mirador, impulsado en el pasado, como ejemplo de una estrategia orientada a acercar los servicios a la comunidad.

La diputada instó a las autoridades provinciales a establecer acuerdos que permitan revertir la situación y frenar el deterioro del sistema. “La salud no puede ser una variable de ajuste”, afirmó, y aseguró que continuará acompañando el reclamo de los vecinos para garantizar un sistema público accesible, equitativo y con presencia en todo el territorio de Rivadavia.