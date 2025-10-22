Rivadavia: aprehendieron a un docente porque habría fotografiado a alumnas en una escuela

Este martes, un docente de informática que realizaba pasantías en la escuela técnica N.º 4-119 Santa María de Oro, en Rivadavia, fue detenido por -presuntamente- haber fotografiado a alumnas menores de edad.

Según información de MDZ, el episodio se registró durante el turno tarde, en la escuela ubicada en calle Almirante Brown. De acuerdo con la denuncia radicada en la Oficina Fiscal Rivadavia-Junín, un grupo de alumnas notó la presencia del pasante, quien tenía en una mano su celular y se mostraba con una actitud inusual. En ese momento, observaron que se activó el flash de la cámara, por lo que inmediatamente dieron aviso a otra docente.

La profesora confrontó al pasante y le recriminó la situación. Fue allí cuando, frente a la testigo, el sospechado comenzó a borrar fotos y videos de su celular.

Esto ocasionó que la docente llamara al 911, por lo que acudieron al establecimiento efectivos policiales de la Comisaría 13° y de la Unidad Especial de Patrullaje Rivadavia (UEP), quienes aprehendieron al sospechoso y lo trasladaron a una dependencia policial de la zona. Además, se procedió al secuestro de dos celulares, que serán sometidos a los peritajes correspondientes.

Además de los celulares, se le incautaron otros dispositivos de almacenamiento, que serán sometidos a peritajes tecnológicos para determinar si contenían imágenes de las menores de edad.

Tanto el sospechoso como los elementos secuestrados quedaron a disposición del fiscal de Violencia de Género y Delitos Contra la Integridad Sexual, Federico Bergamín, quien espera los resultados de las pericias para definir la situación procesal del docente.

Por lo pronto, al docente se le tomaría una declaración informativa en el marco de la investigación por el posible delito de creación de material de explotación sexual de niños, niñas y adolescentes (MESNNA). En ese caso, tendrá la posibilidad de aportar su versión en el expediente y luego quedaría libre, aunque su situación dependerá de los resultados de los peritajes tecnológicos.