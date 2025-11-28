Rivadavia abre casting de artistas para Vendimia 2026: “Mi Rivadavia… es así”

Rivadavia lanzó oficialmente la convocatoria para el casting de artistas que formarán parte de la Vendimia 2026, bajo el concepto “Mi Rivadavia… es así”, una fiesta que buscará poner en escena identidad, historia, música y la esencia cultural del departamento.

La inscripción, dirigida a personas mayores de 18 años, ya está disponible y se extenderá hasta el miércoles 3 de diciembre.

Los que se anoten, deberán presentarse con DNI y copia para participar del proceso de selección. El Municipio invitó a vecinas y vecinos a sumarse a esta experiencia artística que año a año reúne bailarines, actores, músicos y técnicos en uno de los eventos más representativos de la provincia.

Para completar la inscripción, los postulantes podrán escanear el código QR disponible en el afiche oficial y acceder al formulario digital. Desde la organización destacaron que el casting forma parte de una etapa clave en el armado del espectáculo vendimial, que este año buscará fortalecer las raíces culturales y la identidad colectiva de Rivadavia.

La Vendimia Departamental se ha consolidado como un espacio de creatividad y participación comunitaria, donde el arte local se convierte en protagonista y encuentra escenarios de visibilidad y crecimiento. Con esta convocatoria, el departamento abre una nueva oportunidad para que intérpretes y artistas vivan el proceso vendimial desde adentro.