El gobierno de Javier Milei sostiene que la suba en la cotización del dólar no conllevará un incremento de la inflación y asegura que la economía no atraviesa una recesión “en términos reales”. Quien se encargó de intentar transmitir tranquilidad ante la apreciación de la divisa estadounidense y la suba del riesgo país fue Federico Furiase, secretario de Finanzas de la Nación, quien atribuyó la turbulencia financiera a un escenario internacional adverso.

En una entrevista con Radio Rivadavia, el funcionario defendió el programa económico y enumeró los recursos con los que cuenta el Gobierno para atravesar la volatilidad. Cabe resaltar que sus declaraciones se conocieron un día antes de la publicación del índice de actividad económica de septiembre, que podría confirmar una recesión técnica.

El peso del “shock internacional”

Según expuso Furiase, el origen de la turbulencia está fuera del país. “El mundo está en un contexto internacional muy adverso, muy complicado. Estamos ante un shock internacional muy complejo“, afirmó. Entre los factores que mencionó incluyó la suba de las tasas de interés, el precio del petróleo y las caídas de las bolsas internacionales.

“Ahora estamos en un contexto donde además caen las bolsas del mundo, hay mucha volatilidad y eso le pega a todos los activos del mundo. Y obviamente Argentina no está exenta“, agregó.

Sin embargo, Furiase consideró que el país cuenta con mejores condiciones para afrontar ese escenario que otras economías. “Argentina pareciera que viene del futuro“, expresó, al contrastar la situación local con la de las potencias que, según su explicación, financiaron sus déficits mediante emisión y deuda.

En ese sentido, destacó el superávit fiscal y el energético como dos fortalezas del programa económico. También sostuvo que el aumento del petróleo puede beneficiar al país por el ingreso de divisas derivado de las exportaciones.

Por qué el riesgo país “no le pega” al Gobierno

Furiase relativizó el impacto de que el riesgo país haya superado los 1.000 puntos. Según argumentó, la situación es diferente a la de otras crisis porque el Estado no necesita acudir a los mercados internacionales para financiar un déficit.

“Tenemos superávit fiscal, entonces no tenemos que salir al mundo a financiarnos. La suba del riesgo país desde ese lado no nos pega“, afirmó.

El funcionario aseguró que el programa financiero de este año y del próximo está “totalmente financiado” en dólares y que el Gobierno ya tiene aseguradas las fuentes para cumplir con sus compromisos. También descartó que la volatilidad pueda afectar las inversiones comprometidas bajo el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI).

La suba del dólar y el impacto en la inflación

Sobre el avance del dólar, Furiase volvió a señalar el contexto internacional. Explicó que, ante escenarios de incertidumbre, los inversores suelen abandonar activos considerados riesgosos y refugiarse en bonos del Tesoro estadounidense, un movimiento conocido como “vuelo hacia la calidad“.

Ese fenómeno, sostuvo, fortalece al dólar frente a otras monedas. En particular, mencionó la depreciación del real brasileño como un factor que también repercute sobre la Argentina. “Cuando se devalúa el real en Brasil, eso también nos pega“, señaló.

De todos modos, aseguró que la suba del tipo de cambio no se está trasladando a los precios. “Lo importante es que se acompaña de una manera ordenada, donde no está impactando en la inflación“, afirmó. Según su explicación, el orden fiscal y monetario permite mantener las expectativas inflacionarias ancladas, incluso frente a movimientos cambiarios.

La posible recesión técnica y la explicación del Gobierno

Otro de los temas de la entrevista fue la posibilidad de que el Indec confirme dos trimestres consecutivos de caída de la actividad económica. Furiase buscó diferenciar ese resultado estadístico de una recesión profunda y extendida.

“Una recesión de verdad tiene que ser profunda, tiene que llegar a muchos sectores y durar en el tiempo, y eso no va a ocurrir“, sostuvo. Al eventual registro negativo lo definió como una “recesión estadística” y lo atribuyó a factores transitorios que incidieron sobre la actividad.

Entre ellos mencionó las lluvias, el Mundial y el aumento del gas, al explicar la caída de julio. Además, anticipó que septiembre mostraría una recuperación más marcada que la registrada en agosto.

El año electoral y los recursos para afrontar la volatilidad

Furiase también vinculó parte de la incertidumbre financiera con las elecciones presidenciales de 2027. Reconoció que la cercanía de los comicios genera cautela entre los inversores y puede frenar decisiones de inversión.

“Hoy tenemos el año que viene elecciones, los mercados se ponen nerviosos, entonces eso genera un parate en la inversión“, afirmó. También señaló que las tasas de los bonos con vencimiento posterior a 2027 reflejan el temor de los mercados sobre el escenario político y económico posterior a esos comicios.

Para atravesar ese período, enumeró distintas herramientas financieras. Entre ellas mencionó que el Gobierno logró postergar casi la mitad de la deuda en moneda local para después de octubre de 2027, los swaps con Estados Unidos y China -que cifró en US$20.000 millones cada uno- y las intervenciones en el mercado de futuros.

El funcionario se mostró confiado en que la percepción de riesgo político disminuirá y permitirá descomprimir tanto el riesgo país como el dólar. Sin embargo, reconoció que la evolución del escenario internacional también será determinante.