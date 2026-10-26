Revocaron dos permisos mineros en Malargüe: qué empresa los tenía, por qué se los quitaron y qué pasará ahora con las áreas

La Dirección de Minería de Mendoza revocó dos permisos de exploración minera que la firma Newera Hydrogen SAS tenía en Malargüe, pese a que sus titulares habían obtenido previamente el aval para desarrollar los proyectos. La decisión quedó formalizada mediante las resoluciones 672/26 y 674/26, firmadas por el director del área, Jerónimo Shantal.

El motivo de la medida fue el incumplimiento de los plazos previstos para iniciar los trabajos. Según las actuaciones administrativas, la empresa no acreditó el comienzo de las tareas de exploración dentro de los tiempos a los que se había comprometido.

En ese aspecto, cabe resaltar que la medida se enmarca en las facultades de control de la Dirección de Minería sobre los titulares de derechos mineros. Según indicaron desde el Gobierno provincial, esta decisión busca que los permisos otorgados se traduzcan en trabajos efectivos dentro de los plazos legales.

Las autorizaciones correspondían a dos superficies del Distrito Minero N.º 05: una de 5.433 hectáreas, otorgada por 650 días, y otra de 487 hectáreas, con un plazo de 150 días.

Los permisos habían sido concedidos en noviembre de 2024 a Guillermo Wild Ceruzzi y luego transferidos a Newera Hydrogen SAS. Ambos proyectos contaban con Declaraciones de Impacto Ambiental ratificadas por la Legislatura provincial en diciembre de 2025.

Qué pasará ahora con las áreas

A partir de la evaluación de los antecedentes, los equipos legales de la Dirección de Minería emitieron dictámenes favorables a revocar los dos permisos.

El próximo paso será notificar a Impulsa Mendoza Sostenible SA. En virtud del artículo 39 del Código de Procedimiento Minero, la empresa estatal tendrá 30 días hábiles para expresar si quiere destinar las superficies a Investigación Geológica Minera o solicitarlas bajo el régimen vigente.

Si Impulsa Mendoza no ejerce ese derecho de preferencia, o se cumplen las demás condiciones previstas por la normativa, se publicará durante dos días en el Boletín Oficial la liberación de las áreas.