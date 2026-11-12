Revés salarial para 42 empleados judiciales de Mendoza: los motivos del Gobierno para rechazar el reclamo

El Poder Ejecutivo desestimó formalmente una presentación administrativa impulsada por 42 empleados del Poder Judicial, quienes reclamaban la liquidación y el pago retroactivo de diferencias en sus haberes amparándose en la denominada “Cláusula C” de la paritaria de 2013.

La resolución quedó plasmada en un decreto publicado este jueves en el Boletín Oficial, mediante el cual se declaró extinguida la acción por prescripción y se dispuso el archivo definitivo del expediente.

El pedido original de los agentes apuntaba a compensar un presunto perjuicio económico, más sus respectivos intereses, derivado de lo que consideraban un incumplimiento del acuerdo firmado hace más de una década, diseñado originalmente para resguardar la proporcionalidad salarial entre jueces, funcionarios y empleados.

Los dos ejes de la negativa oficial

Para fundamentar el rechazo a la demanda de los 42 trabajadores, el Gobierno respaldó su postura en dos pilares legales y jurisprudenciales. Al auditar el expediente, la Administración constató que el trámite careció de movimientos impulsores dentro de los tiempos que exige la normativa vigente. Es por eso que la falta de actividad reactivó el cómputo de la prescripción, dejando sin efecto la posibilidad de reclamar por esa vía.

En cuanto al fondo de la discusión, el decreto remite a un fallo previo y firme de la Suprema Corte en una causa iniciada por la Asociación de Funcionarios Judiciales. En aquella sentencia, el máximo tribunal determinó que la Cláusula C no conlleva un derecho adquirido al reajuste automático de sueldos ni obliga a abonar retroactivos, sino que funciona exclusivamente como una pauta de discusión dentro de las mesas paritarias.

Conocida en el ámbito tribunales como “cláusula de enganche”, la Cláusula C fue incluida en la negociación colectiva de 2013 con la finalidad de acortar la brecha salarial interna dentro de la Justicia provincial.

Su propósito era evitar que las actualizaciones salariales de los funcionarios y empleados quedaran rezagadas frente a los incrementos percibidos por los magistrados, cuyos sueldos están atados a las escalas fijadas por la Corte Suprema de Justicia de la Nación.