Reventaron la puerta de ingreso y robaron en una reconocida tienda de ropa de Tupungato

Durante la mañana del lunes feriado, personal de la Policía radicado en Comisaría 20 dio intervención a un hecho delictivo en el centro de Tupungato. Más específicamente, en una tienda de ropa ubicada sobre la calle Almirante Brown.

Según informaron, un llamado ingresó al 911 denunciando que un desconocido durante la madrugada del feriado había roto la puerta de ingreso, la cual es de vidrio blindex, y se metió al local para llevarse distintas prendas que estaban en exposición.

Luego de estos, las dueñas del local realizaron un control de stock y verificaron el robo de cinco buzos y una campera, algo que también quedó grabado por las cámaras de seguridad que están puestas dentro del local. Misma grabación que indicó que todo esto se dio cerca de las 6.

Esta investigación quedó en manos de la Fiscalía, la cual dio intervención a personal de Investigaciones y de la Policía Científica.