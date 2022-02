Las imágenes del vehículo fueron claves para determinar la caída. Luego de tres años, la Junta de Seguridad en el Transporte emitió un fallo contundente.

Hace algunas horas se conoció que la Junta de Seguridad en el Transporte emitió un informe sobre el hecho ocurrido el 12 de febrero de 2019. El mismo descartó una falla del helicóptero o una ráfaga como causa de la caída. Según el fallo, el final del vuelo ocurrió por una serie de errores del piloto.

Entre las pruebas que tuvieron en cuenta se encuentra que el piloto no realizó ninguna maniobra de reconocimiento previo al intento de aterrizaje. Esto, según explican, es muy necesario para evaluar el lugar y atenuar riesgos.

Además, señalaron que el piloto, Walter Quiroga, quien es ex policía, no identificó que en la etapa final del vuelo cayeron las RPM del rotor principal y, al encenderse la alarma que daba cuenta de esto. «Las acciones realizadas por el piloto sobre el cíclico y el colectivo para aumentar las RPM fueron tardías y no alcanzaron para que estas se recuperaran«.

Esto generó que el helicóptero entrara en pérdida y no pudiese recuperar vuelo. Todo quedó registrado en las imágenes que grabó uno de los pasajeros (viajaba el piloto y dos turistas extranjeros) y en donde se observa cómo se enciende una luz en el tablero de comandos del helicóptero, además del sonido de advertencia.

Sin capacitación y con antecedentes

También se conoció que el piloto no tenía capacitación sobre vuelo en montaña. «al momento del accidente, el piloto no había realizado ningún curso de vuelo en montaña para helicópteros».

Meses antes del aterrizaje Quiroga había sido expulsado de la fuerza ya que se lo culpabilizó por la rotura del flamante Eurocopter que había adquirido la gestión de Alfredo Cornejo, debido a un error en el procedimiento de encendido.