Reuniones obligatorias en escuelas de Mendoza: qué deben firmar los padres y por qué es “urgente”

La Dirección General de Escuelas (DGE) activó un operativo inédito en Mendoza y ordenó la convocatoria presencial y obligatoria de padres, madres y tutores en todas las escuelas. La medida se da en respuesta a las amenazas de tiroteos que generaron alarma en los últimos días y obligaron a desplegar protocolos de seguridad (con presencia policial en varios establecimientos).

El objetivo oficial es reforzar el rol de las familias en la conducta de los alumnos y garantizar entornos educativos seguros. Para ello, cada institución deberá citar a los adultos responsables (según su propio cronograma hasta el 6 de mayo) para firmar un documento clave denominado “Responsabilidad parental, acuerdos de convivencia y seguridad integral” (una notificación de carácter vinculante).

Desde la DGE explicaron que la decisión responde a “escenarios emergentes” que requieren una acción coordinada entre el Estado y las familias. En ese marco, se advirtió que el compromiso de cuidado es compartido con la escuela y que cualquier situación de intimidación o alteración del orden institucional puede derivar en sanciones (tanto administrativas como judiciales).

El documento también establece que los adultos podrán enfrentar consecuencias legales y económicas si sus hijos protagonizan hechos como falsas alarmas o amenazas (incluyendo reclamos por los costos que generan los operativos de seguridad). Incluso, se contempla la intervención judicial en casos de negligencia parental (según la legislación vigente).

La citación será enviada por distintos canales (correo electrónico o cuaderno escolar) y su cumplimiento es obligatorio. En caso de inasistencia, la escuela podrá dar por notificado al adulto y avanzar con medidas formales si detecta falta de cuidado, en un contexto donde la prioridad oficial es evitar nuevos episodios que afecten el normal desarrollo de las clases.