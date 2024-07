Reunión Cornejo-Milei confirmada: cuándo y por qué será

El gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo, ha confirmado que se reunirá con el presidente Javier Milei el próximo 8 de julio en Tucumán. Este encuentro, que será el tercero entre ambos líderes desde que asumieron sus respectivos cargos, tiene como objetivo la firma del Pacto de Mayo, una iniciativa anunciada por Milei en su primer discurso de apertura de sesiones en el Congreso el 1 de marzo.

La reunión se llevará a cabo en la medianoche del 8 de julio, entrando al 9 de julio, Día de la Independencia. Tucumán ha sido elegida como la sede para este evento simbólico. Inicialmente, se había planificado firmar el pacto el 25 de mayo en Córdoba, pero las demoras en la sanción de la Ley de Bases alteraron esos planes.

Con la ley ya sancionada, Milei y Cornejo se encontrarán en Tucumán junto a otros gobernadores y dirigentes políticos que decidan participar. Este pacto busca fortalecer la colaboración entre el gobierno nacional y las provincias en diversas áreas, promoviendo una mayor cohesión y cooperación.

La presencia de Cornejo en este evento subraya su apoyo constante al presidente Milei. Ya se habían encontrado previamente el 9 de enero en una reunión con todos los gobernadores, y durante la cena por el 36 aniversario de la Fundación Libertad, donde compartieron un breve saludo.

El evento del 8 de julio no solo marca un momento político importante sino también una vigilia especial por el Día de la Independencia, dado que existe la posibilidad de que la Selección Argentina de Fútbol juegue la semifinal de la Copa América el mismo 9 de julio a las 21 horas. Esta coincidencia ha motivado a organizar la firma del pacto en un horario que permita celebrar ambos eventos de gran relevancia para el país.

En declaraciones recientes, Milei expresó que la asistencia al evento es voluntaria: “El que quiera venir va a venir, el que no quiera venir, no va a venir. No voy a obligar a nadie, todas las fuerzas que integran el arco político están invitadas”. Con esta apertura, se espera una participación diversa en un acto que promete ser significativo para el futuro político y social de Argentina.