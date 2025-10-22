Search
Instagram Facebook Twitter
nudo vial
Atención

Restringen el acceso la Ciudad durante tres días: los motivos

Estas restricciones se aplicarán durante tres jornadas consecutivas: el miércoles 22, jueves 23 y viernes 24 de octubre, con un horario estipulado entre las 6.30 y las 8.

La Municipalidad de Guaymallén comunicó una serie de limitaciones en el flujo vehicular que afectarán al Nudo Vial de Acceso Este y Costanera. Estas restricciones se aplicarán durante tres jornadas consecutivas: el miércoles 22, jueves 23 y viernes 24 de octubre, con un horario estipulado entre las 6.30 y las 8.

El objetivo de estos cortes parciales es posibilitar la descarga y la instalación de tepes de césped en el terreno que corresponde a Guaymallén. Esta actividad se enmarca dentro del programa integral de revitalización paisajística que se ha estado ejecutando en el sector a lo largo de los últimos dos meses.

Estas tareas se desarrollan en colaboración con la Subdirección de Espacios Verdes de Guaymallén, Vialidad Provincial y la Municipalidad de la Ciudad de Mendoza, con la meta de revalorizar un punto neurálgico para el ingreso al Gran Mendoza. Recientemente, se han llevado a cabo trabajos de higienización, reparación del sistema de irrigación y acondicionamiento del suelo, preparando la zona para la parquización.

El despliegue logístico de la descarga está previsto para las primeras horas matutinas, periodo durante el cual la circulación se verá reducida por la presencia de los camiones que transportan el material.

Efectivos de la Subdirección de Tránsito y Seguridad Vial estarán presentes para dirigir el tránsito y asegurar la seguridad de los usuarios de la vía. Por ello, el municipio aconsejó a los conductores “mantener la cautela al volante, acatar las directivas del personal de tránsito” y, si es factible, “optar por recorridos diferentes durante las horas indicadas”.

ETIQUETAS:

+ Noticias

Atención

Restringen el acceso la Ciudad durante tres días: los motivos

Por: Redacción NDI

¿Hay clases?

Qué pasará con las clases en Mendoza luego de las elecciones del 26 de octubre

Por: Agustin Zamora

Estarán en la provincia

La Copa del Mundo y la Copa Libertadores llegan a Mendoza

Por: Agustin Zamora

servicio meteorológico

Baja la temperatura y así estará el tiempo este miércoles en Mendoza

Por: Redacción NDI

ABERRANTE

Rivadavia: aprehendieron a un docente porque habría fotografiado a alumnas en una escuela

Por: Redacción NDI

MODERAN LAS ESPECTATIVAS

Desde el gobierno de Estados Unidos adelantaron que “no será mucha” la carne argentina que importen

Por: Lucian Astudillo
Instagram Facebook Twitter