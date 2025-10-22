Restringen el acceso la Ciudad durante tres días: los motivos

La Municipalidad de Guaymallén comunicó una serie de limitaciones en el flujo vehicular que afectarán al Nudo Vial de Acceso Este y Costanera. Estas restricciones se aplicarán durante tres jornadas consecutivas: el miércoles 22, jueves 23 y viernes 24 de octubre, con un horario estipulado entre las 6.30 y las 8.

El objetivo de estos cortes parciales es posibilitar la descarga y la instalación de tepes de césped en el terreno que corresponde a Guaymallén. Esta actividad se enmarca dentro del programa integral de revitalización paisajística que se ha estado ejecutando en el sector a lo largo de los últimos dos meses.

Estas tareas se desarrollan en colaboración con la Subdirección de Espacios Verdes de Guaymallén, Vialidad Provincial y la Municipalidad de la Ciudad de Mendoza, con la meta de revalorizar un punto neurálgico para el ingreso al Gran Mendoza. Recientemente, se han llevado a cabo trabajos de higienización, reparación del sistema de irrigación y acondicionamiento del suelo, preparando la zona para la parquización.

El despliegue logístico de la descarga está previsto para las primeras horas matutinas, periodo durante el cual la circulación se verá reducida por la presencia de los camiones que transportan el material.

Efectivos de la Subdirección de Tránsito y Seguridad Vial estarán presentes para dirigir el tránsito y asegurar la seguridad de los usuarios de la vía. Por ello, el municipio aconsejó a los conductores “mantener la cautela al volante, acatar las directivas del personal de tránsito” y, si es factible, “optar por recorridos diferentes durante las horas indicadas”.