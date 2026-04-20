Residuos electrónicos: un municipio organiza una colecta y entrega plantas nativas

La Municipalidad de Luján de Cuyo abrió la convocatoria para una nueva edición de la campaña de Recolección de RAEE, que se realizará el próximo miércoles 22 de abril en la Plaza de Chacras de Coria. Por cada entrega de residuos electrónicos o eléctricos, se otorgará una planta nativa.

La iniciativa, según indicaron desde el municipio, se da en el marco de las políticas ambientales que se ejecutan a través de distintas acciones. La Recolección de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAEE) pretende fomentar el reciclaje responsable y el cuidado del ambiente. La actividad se realizará el miércoles 22 de abril, de 10 a 17 horas, en la Plaza de Chacras de Coria.

La propuesta invita a los vecinos a acercar sus residuos electrónicos y eléctricos en desuso, tales como pequeños electrodomésticos, computadoras, celulares, cables y otros dispositivos, con el objetivo de darles un tratamiento adecuado y evitar su impacto negativo en el entorno. Cabe destacar que no se recibirán residuos de línea blanca, como heladeras o aires acondicionados.

Como incentivo a la participación, por cada entrega de residuos electrónicos y eléctricos se otorgará un ejemplar de planta nativa, promoviendo así no solo la correcta disposición de residuos, sino también la forestación con especies autóctonas que contribuyen al equilibrio ambiental del departamento.