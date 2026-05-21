Residuos: el operativo que se desplegó en el Parque

En el marco de la Semana Mundial del Reciclaje, la Dirección de Biodiversidad y Ecoparque mostró las acciones orientadas a la recuperación, reutilización y valorización de residuos generados en espacios como el Parque General San Martín y el Ecoparque Mendoza.

“Estas acciones forman parte del Plan de Gestión Integral de Residuos de la Dirección de Biodiversidad, una estrategia que busca fortalecer la economía circular a través de la recuperación de materiales, el trabajo conjunto con cooperativas y la articulación con organismos públicos y actores sociales”, explicó el director de Biodiversidad y Ecoparque, Ignacio Haudet.

Como parte de las acciones complementarias al Plan de Gestión Integral de Residuos, la Dirección de Biodiversidad y Ecoparque también viene realizando operativos de ordenamiento y limpieza en distintos espacios bajo su órbita.

En este contexto, ya se concretaron dos grandes intervenciones que permitieron recuperar y entregar cerca de 2.800 kilogramos de materiales reciclables, entre ellos restos de obra, luminarias y otros elementos en desuso, promoviendo su reutilización y valorización.

El Ecoparque Mendoza mantiene además un trabajo articulado con la Municipalidad de Godoy Cruz mediante la entrega mensual de cajones de madera y leña destinados a barrios en situación de vulnerabilidad, en coordinación con programas sociales municipales.

También se realizó la correcta disposición de 3.000 kilogramos de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAEES), materiales que requieren tratamientos específicos debido a su complejidad y potencial impacto ambiental.