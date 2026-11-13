Rescate aéreo en la montaña: un turista se accidentó en el cerro Pampa Canota y lo trasladaron en helicóptero hasta el hospital Central

Un turista de 50 años que realizaba una excursión en bicicleta por el cerro Pampa Canota, el cual se encuentra en el corredor que conecta Villavicencio con Uspallata, sufrió un accidente y debió ser evacuado en helicóptero hasta el Hospital Central. El operativo estuvo a cargo de la Patrulla de Rescate, con la colaboración del Halcón 2, que permitió localizar al grupo de excursionistas.

Según el reporte policial, el hombre integraba un contingente de ocho turistas que había salido a recorrer la zona en bicicleta. Durante la excursión sufrió lesiones en el rostro y la cabeza, por lo que sus compañeros solicitaron asistencia sanitaria de emergencia.

El pedido de ayuda fue comunicado por personal de un hotel boutique, que alertó sobre la situación. A partir de esa información, intervino la Patrulla de Rescate, que desplegó un operativo para ubicar a los excursionistas en la zona de montaña.

Con la colaboración del helicóptero Halcón 2, los rescatistas lograron localizar al grupo. El turista herido fue evacuado por vía aérea y trasladado al Hospital Central para recibir atención médica.