Search
Instagram Facebook Twitter
Rescate en cerro Canota 2
Momentos de tensión

Rescate aéreo en la montaña: un turista se accidentó en el cerro Pampa Canota y lo trasladaron en helicóptero hasta el hospital Central

El hombre, de 50 años, integraba un grupo de ocho turistas. La emergencia se produjo durante una salida en bicicleta. Debido a las lesiones sufridas, la víctima debió ser trasladada hasta el hospital Central.

Un turista de 50 años que realizaba una excursión en bicicleta por el cerro Pampa Canota, el cual se encuentra en el corredor que conecta Villavicencio con Uspallata, sufrió un accidente y debió ser evacuado en helicóptero hasta el Hospital Central. El operativo estuvo a cargo de la Patrulla de Rescate, con la colaboración del Halcón 2, que permitió localizar al grupo de excursionistas.

Según el reporte policial, el hombre integraba un contingente de ocho turistas que había salido a recorrer la zona en bicicleta. Durante la excursión sufrió lesiones en el rostro y la cabeza, por lo que sus compañeros solicitaron asistencia sanitaria de emergencia.

El pedido de ayuda fue comunicado por personal de un hotel boutique, que alertó sobre la situación. A partir de esa información, intervino la Patrulla de Rescate, que desplegó un operativo para ubicar a los excursionistas en la zona de montaña.

Con la colaboración del helicóptero Halcón 2, los rescatistas lograron localizar al grupo. El turista herido fue evacuado por vía aérea y trasladado al Hospital Central para recibir atención médica.

ETIQUETAS:

Hospital Centralhelicópterorescate

+ Noticias

Momentos de tensión

Rescate aéreo en la montaña: un turista se accidentó en el cerro Pampa Canota y lo trasladaron en helicóptero hasta el hospital Central

Por: Redacción NDI

Estación Mendoza

Tras no recibir respuestas, Ciudad volvió a reclamarle a Nación por los terrenos para el “Puerto Madero mendocino”

Por: Redacción NDI

Un nuevo comienzo

Comienza la era post Messi: esta es la primera formación de la Selección argentina sin el Diez

Por: Redacción NDI

ANSES

Bono de $70.000 para jubilados: qué contempla el Presupuesto 2027 y quiénes podrían cobrarlo

Por: Violeta Díaz Costa

CIUDAD DE MENDOZA

La Maratón Nocturna de Mendoza se prepara para una nueva edición: cómo inscribirse

Por: Violeta Díaz Costa

CIUDAD DE MENDOZA

El Mercado Artesanal Mendocino inauguró un espacio para recuperar su historia y sus tradiciones

Por: Violeta Díaz Costa
Instagram Facebook Twitter