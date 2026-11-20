Una investigación por presunta trata de personas mantiene en alerta a la Justicia después de que ocho mujeres con discapacidad auditiva fueran encontradas en una vivienda en Rivadavia.

El procedimiento se realizó en un inmueble ubicado sobre calle Liniers, en el barrio Río Tunuyán, a partir de la denuncia de una de las perjudicadas que tuvo la fortuna de escapar.

A partir del reclamo, comenzó una investigación que derivó en el rescate de las mujeres y en el traslado de una de ellas a un centro de salud, debido a su delicado estado sanitario.

La causa quedó en manos de la Justicia Federal, que busca establecer las circunstancias en las que las víctimas llegaron a la vivienda y determinar si detrás de los hechos existe una estructura organizada que opere en diferentes puntos del país.

Tres imputados por la causa

En el marco de la causa hay tres personas imputadas: dos hombres y una mujer. Por el momento, los acusados permanecen en libertad, aunque tienen restricciones judiciales que les impiden abandonar el país y acercarse a las víctimas.

Otra de las medidas dispuestas por la Fiscalía es el análisis de 13 teléfonos celulares secuestrados durante los procedimientos. Los dispositivos serán sometidos a peritajes para intentar reconstruir posibles contactos, comunicaciones y movimientos que permitan identificar a otras personas involucradas.